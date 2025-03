Corinthians tem volta de Garro, e Palmeiras inicia final com Ríos no banco; veja escalações

O técnico Abel Ferreira precisou promover uma mudança na lateral direita, com a saída de Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda) e entrada de Mayke. Além disso, Richard Ríos, titular na Colômbia na data Fifa, começa no banco, enquanto Aníbal será titular..

Já o Palmeiras está escalado com: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Timão venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. Assim, os donos da casa jogam pelo empate ou qualquer vitória para voltar a ser campeão do Estadual, algo que não acontece desde 2019.

Enquanto o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato ou por pelo menos um para levar a disputa para os pênaltis.

Matheus Candançan será o árbitro responsável por apitar o Derby, auxiliado por Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon Manis. Daiane Muniz será responsável pelo VAR.