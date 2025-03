Corinthians vence com Vic Albuquerque decisiva e segue 100% no Brasileirão Feminino

O Corinthians venceu o Juventude por 2 a 0, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no Parque São Jorge. Vic Albuquerque foi a autora dos gols do triunfo.

Com o resultado, o Corinthians somou a segunda vitória consecutiva e assumiu e permaneceu na segunda posição, com seis pontos. A equipe está empatada com o São Paulo, mas perde no saldo de gols. Do outro lado, o Juventude caiu para o 13º lugar, com apenas um ponto somado.

O Timão volta a campo neste domingo, contra o Red Bull Bragantino. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Santana de Parnaíba. No mesmo dia, às 16h, o Juventude enfrenta o Fluminense, no Estádio Montanha dos Vinhedos.