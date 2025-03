Com Ronaldo, Conmebol anuncia criação de força-tarefa contra o racismo

No discurso desta quinta-feira, o dirigente discursou: "Hoje, estamos agindo com responsabilidade e unidade para enfrentar os desafios que temos pela frente, superá-los e continuar no caminho do crescimento. Não queremos um debate sobre o passado, mas sim discutir o futuro. Tudo o que é dito aqui é para contribuir e melhorar nosso esporte".

A Conmebol, então, anunciou novas medidas para lidar com os casos de racismo. A entidade prometeu a criação de uma lista com pessoas que, caso emitam ofensas racistas, serão impedidas de entrar no estádio. Tal lista impedirá os infratores de entrar em qualquer torneio disputado na América do Sul e em outras competições ao redor do mundo.

A entidade ainda assegurou que irá implementar novos programas educacionais voltados para jogadores, árbitros, clubes e torcedores, com o objetivo de conscientizar e prevenir o racismo no futebol.