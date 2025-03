Com retorno de convocados, Grêmio avança em preparação para estreia no Brasileirão

O Grêmio treinou na manhã desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, e seguiu a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. A atividade contou com o retorno de jogadores que representaram suas seleções durante a Data Fifa.

Villasanti, do Paraguai, Aravena, do Chile, e Cristian Olivera, do Uruguai, treinaram com o restante do elenco. Os atletas serviram as seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas até a última terça-feira.

Os jogadores gremistas iniciaram os trabalhos com aquecimento, sob comando da preparação física. Em seguida, o técnico Gustavo Quinteros comandou atividade em espaço reduzido, com exercícios de ataque contra defesa. O treinador também passou treino de transição ofensiva e posicionamento setorizado. Por fim, o elenco trabalhou jogadas aéreas.