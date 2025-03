Com retorno de Bobadilla, São Paulo trabalha parte tática em penúltimo treino antes de pegar o Sport

Com uma novidade, o São Paulo seguiu a preparação e realizou o penúltimo treino antes do embate contra o Sport, válido pelo Campeonato Brasileiro. O volante Damián Bobadilla retornou ao clube após a data Fifa e fez parte do trabalho na manhã desta quinta-feira.

Bobadilla esteve a serviço da seleção do Paraguai nos dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador foi titular e disputou 45 minutos na vitória de 1 a 0 sobre o Chile, mas não saiu do banco de reservas no empate em 2 a 2 contra a Colômbia.

No CT da Barra Funda, os jogadores iniciaram os trabalhos com uma atividade de fundamentos técnicos para aquecimento. Em seguida, o técnico Luis Zubeldía separou 11 jogadores para um trabalho tático posicional, seguido de um ensaio de bolas paradas.