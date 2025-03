Clube japonês anuncia processo judicial contra Carille, técnico do Vasco

Veja a nota do V-Varen Nagasaki na íntegra

"O V-Varen Nagasaki entrou com uma ação judicial contra a Federação Internacional de Futebol (FIFA) em fevereiro de 2024 em relação à rescisão unilateral de contratos do técnico Fabio Carrile e dos treinadores Leandro, Denis e Cesar. No entanto, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu que não poderia julgar esse processo, pois estava fora de sua jurisdição.

O V-Varen Nagasaki não tem intenção de lutar dessa forma contra companheiros de equipe com quem lutamos juntos para vencer e, portanto, enquanto nos preparamos para entrar com uma ação no Tribunal Distrital de Tóquio, também estamos negociando um acordo com os representantes do Sr. Carille e outros, exigindo que o Sr. Carille e outros peçam desculpas ao clube e seus torcedores, e também oferecemos uma redução significativa na taxa de rescisão.

Durante as negociações do acordo, os representantes do Sr. Carille e outros responderam que estavam dispostos a se desculpar com o clube e seus torcedores e, por isso, solicitamos que eles fornecessem um pedido de desculpas concreto por escrito. Entretanto, mesmo após o prazo final, não houve contato do Sr. Carille ou de outras pessoas, e não conseguimos receber um pedido oficial de desculpas. A V-Varen Nagasaki então enviou uma notificação final e marcou uma última oportunidade para discussão, mas não houve resposta do Sr. Carille e de sua equipe.

Portanto, com grande pesar, a V-Varen Nagasaki decidiu encerrar as negociações de acordo com o Sr. Carille e outros e entrar com uma ação judicial no Tribunal Distrital de Tóquio para resolver esta questão.

Qualquer progresso na situação será relatado oficialmente pelo clube."