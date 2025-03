Botafogo acerta dívida com o Guarani, do Paraguai, pela compra de Matías Segovia em 2023

FELIZ ANIVERSÁRIO, MARLON FREITAS! ??

Capitão do Glorioso, campeão do Brasil e da América, Marlon Freitas completa mais um ano de vida nesta quinta-feira!



Matías Segovia foi contratado pelo Botafogo junto ao Guarani em abril de 2023. O paraguaio de 22 anos ficou bastante marcado por conta da perda do título do Campeonato Brasileiro naquela temporada e perdeu espaço na equipe para o ano seguinte. Ao todo, disputou 29 jogos pelo clube carioca, não marcou gols e deu duas assistências.

Em 2024, Segovia foi emprestado ao RWD Molenbeek, clube belga que pertence ao norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo. No último mês de julho, o Alvinegro carioca acertou um novo empréstimo para o jogador, dessa vez ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.