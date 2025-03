Barcelona ganha do Osasuna em jogo atrasado e é líder isolado do Espanhol

O Barcelona ainda não perdeu neste ano pelo Campeonato Espanhol. No Estádio Olímpico Lluís Companys, a equipe de Hans Flick venceu o Osasuna por 3 a 0, em jogo atrasado da 27ª rodada.

Assim, o Barcelona assume a condição de líder isolado com 63 pontos, três a mais que o Barcelona. Já o Osasuna permanece na 14ª colocação com 33 pontos e completa seis partidas sem vencer na liga nacional.

O próximo confronto do Barcelona será contra o Girona, neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, às 11h15 (de Brasília). No mesmo dia, o Osasuna encara o Athletic Bilbao, às 13h30.