Bahia é o clube da Série A com mais gols feitos em 2025

Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia também se solidificou no setor defensivo. O Tricolor conquistou o título do Estadual com a melhor defesa do torneio, com seis gols sofridos em 13 jogos.

Além do bom trabalho de Rogério Ceni, a diretoria do Bahia contribuiu na força do elenco do Tricolor. A equipe teve o quinto maior investimento durante a última janela de transferências e contou com reforços em todos os setores.

O Bahia continua se preparando para o início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia neste domingo, às 20h (de Brasília), quando recebe o Corinthians.