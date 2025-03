Abel precisa fazer Palmeiras ser "time da virada" para se isolar como técnico mais campeão pelo clube

O canto entoado pela torcida do Palmeiras "o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor" já foi muito elogiado pelo técnico Abel Ferreira pelo clima criado no estádio quando sua equipe precisava buscar o resultado de um jogo. O treinador precisa fazer valer esse canto para se isolar como comandante com mais taças pelo Verdão.

No primeiro jogo da final, o Palmeiras saiu perdendo por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. Assim, pelo quarto ano consecutivo, o Verdão precisa de uma virada na final do Estadual para conseguir ficar com a taça. Dessa vez, porém, terá que reverter o resultado jogado na casa do rival.

Sendo assim, o Verdão não terá o canto de seus torcedores, já que o jogo, que será disputado na Neo Química Arena, acontece com torcida única do Corinthians. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília). Nos últimos três anos, o Alviverde conseguiu a virada jogando o segundo jogo em casa.