Willian Arão no Santos? Entenda o que pensa a diretoria do Santos sobre o mercado

Atualmente, o técnico Pedro Caixinha conta com João Schimdt, Diego Pituca, Gabriel Bontempo e Tomás Rincón para o meio de campo. Também há Zé Rafael, que se recupera de cirurgia na coluna.

O cenário só mudaria caso Diego Pituca deixe o Santos. O volante foi sondado por um clube japonês nos últimos dias, porém existe a confiança de que o jogador de 32 anos fique na Vila Belmiro.

O interesse em Arão cresceu consideravelmente após as conversas com Thiago Maia ruírem. O volante do Internacional chegou a desembarcar em São Paulo, mas o Alvinegro Praiano não entrou em acordo com o Flamengo, que ainda tem valores a receber do Colorado pelo atleta.

Willian Arão, por sua vez, vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro O volante defende o Panathinaikos desde agosto de 2024, após deixar o Fenerbahce, da Turquia.

Antes, defendeu o Flamengo em uma vitoriosa passagem. Com a equipe carioca, carrega no currículo 10 conquistas: uma Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas.