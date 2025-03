Técnico da Argentina perdoa Raphinha por polêmica: 'Não foi de propósito'

A atuação do camisa 11 em Buenos Aires foi apagada. Ele se envolveu em discussões, levou um encontrão de Dibu Martínez no intervalo e chegou a acertar uma bola na trave, mas não passou disso. O atleta do Barcelona ainda teve que ouvir gritos de "olé" e cânticos provocativos vindos das arquibancadas.

Emiliano Martínez, aliás, foi mais um a abordar a declaração do brasileiro após a partida. O goleiro da seleção argentina disse que os jogadores devem aprender a falar depois dos jogos, mas nunca antes.

"Desde criança a gente aprende que tem que falar depois dos jogos. Nunca antes. Ainda mais sobre uma seleção de calibre como é a Argentina", disparou.

Com o resultado, a Seleção cai na tabela das Eliminatórias e vai para o quarto lugar, com 21 pontos. Além disso, vê a pressão sobre Dorival Júnior voltar a ganhar força.

O Brasil, agora, ficará pouco mais de dois meses sem entrar em campo. O próximo compromisso da Seleção será na data Fifa de junho, contra o Equador, fora de casa, pela 15ª rodada das Eliminatórias. O embate está previsto para o dia 5. Na sequência, o time recebe o Paraguai.