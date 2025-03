Sob pressão, Dorival perde dois jogadores para próximo jogo do Brasil nas Eliminatórias

O Brasil viveu uma noite desastrosa em Buenos Aires e caiu para o quarto lugar na tabela das Eliminatórias, com 21 pontos conquistados. Após o clássico, alguns líderes, como Vinicius Júnior, disseram que a Seleção precisa "repensar" o trabalho que vem fazendo até aqui.

A péssima atuação pode implicar em mudanças no comando técnico. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, deixou o Monumental de Núñez sem conversar com a imprensa, mas, quando chamado por jornalistas que estavam no estádio, disse: "Amanhã eu falo".

Questionado em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior admitiu a pressão, mas eximiu Ednaldo de culpa pelo vexame na Argentina e a má campanha nas Eliminatórias.

"Independente da derrota de hoje, eu seria desleal se falasse qualquer coisa a respeito do presidente da CBF. Em nenhum momento ele deixou de estar presente, de acompanhar. Teve esse processo seletivo, toda a condição vem sendo dada a todos nós. Estaria sendo desonesto se apontasse qualquer detalhe negativo nesse processo todo", disse o treinador.