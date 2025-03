Sem Marta, Arthur Elias convoca Seleção Brasileira feminina para amistosos contra os EUA

O técnico Arthur Elias convocou nesta quarta-feira as 23 jogadoras da Seleção Brasileira feminina que jogarão os dois amistosos contra os Estados Unidos, na próxima Data Fifa, que será em abril. Entre os destaques da lista, está a ausência da capitã Marta.

De acordo com o treinador, a escolha por não chamar a seis vezes melhor do mundo por uma questão física. Arthur Elias priorizou as jogadoras que estão atuando na Europa, onde a temporada já passou da metade. Por sua vez, no Brasil e nos Estados Unidos, as competições acabaram de começar.