Seleção Brasileira tem a segunda pior defesa da América do Sul desde 2023

A Seleção Brasileira foi goleada pela Argentina, nesta terça-feira, por 4 a 1, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Monumental de Núñez. Desde 2023, o Brasil tem a segunda pior defesa entre todas as seleções da América do Sul, à frente apenas da Bolívia.

Nesse período, a Seleção Brasileira disputou 25 jogos, com dez vitórias, oito empates e sete derrotas, com 50,7% de aproveitamento. Segundo dados do Sofascore, nessas partidas, a equipe sofreu 31 gols, cedeu 30 grandes chances, precisou sofrer oito finalizações até tomar um tento e saiu de campo sem ser vazado em apenas seis oportunidades (24%).

Por outro lado, foram 40 gols marcados, 64 grandes chances criadas (34% convertidas) e precisou de 7,9 finalizações até balançar as redes.