São Paulo faz treino tático em reta final de preparação para estreia no Brasileiro

O São Paulo entrou na reta final de preparação para a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o técnico Luis Zubeldía comandou um treino tático no CT da Barra Funda visando o duelo do próximo sábado, contra o Sport, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

O dia começou com exercícios de mobilidade e fundamentos técnicos comandados pela preparação física. Logo depois, o elenco realizou uma atividade de posse de bola e um complemento de agilidade.

Na segunda parte do treinamento, o técnico Luis Zubeldía promoveu um enfrentamento de 11 contra 11 utilizando toda a extensão do gramado. Nessa atividade, o técnico do São Paulo testou algumas variações táticas.