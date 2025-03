Santos vence Monte Azul em estreia na Alcans Cup sub-15

Na Alcans Cup Sub-15, o Peixe integra o grupo D, ao lado de Ferroviária e Red Bull Bragantino, mas na primeira fase enfrenta as equipes do grupo C: Monte Azul, Athletico-PR e Atlético-MG.

Ao final dos confrontos contra todas equipes da outra chave, o primeiro lugar do grupo D avança à semifinal da série ouro.

O Santos volta a campo já às 7h45 da manhã desta quinta-feira (27), quando enfrenta o Athletico-PR.