Saída de Erick abre espaço para jovens promessas de Cotia no São Paulo

O empréstimo de Erick ao Vitória tende a abrir espaço para jovens promessas formadas nas categorias de base do São Paulo, como Ryan Francisco e Lucas Ferreira.

Recém-promovidos ao profissional, os atacantes tricolores foram os grandes destaques da campanha do São Paulo que resultou no título da Copinha de 2025 em cima do Corinthians.

Após a conquista do principal torneio de base do Brasil, Ryan Francisco e Lucas Ferreira foram promovidos ao profissional de forma definitiva, porém, até agora não têm recebido muitas oportunidades do técnico Luis Zubeldía.