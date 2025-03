Ronaldo vê Ceni como referência e projeta a temporada do Bahia

Com a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores presentes no calendário do Bahia, o goleiro destacou que "vai ser jogo atrás de jogo e pretendemos continuar nessa sequência para conseguir grandes triunfos e chegar nas fases finais e mais títulos".

Ronaldo ainda apontou a importância da recente conquista do Estadual para a sequência da temporada. No último domingo, ao empatar com o Vitória no segundo jogo da final do Campeonato Baiano, o Bahia levantou o título pela 51ª vez na sua história.

Disputando posição com outros três goleiros, Ronaldo descartou qualquer atrito com os demais. "O importante é ter o respeito no dia a dia. Qualquer goleiro que esteja bem vai ser importante para o Bahia e o Rogério já falou para o grupo que todos vão jogar".

"Quando um está bem, traz o outro também. Então, vai ser importante para o ano do Bahia: o clube e os torcedores só têm o que ganhar", completou.