Rivaldo detona a Seleção após derrota para a Argentina: "Se tivesse jogado, estaria com vergonha"

A histórica derrota do Brasil para a Argentina na última terça-feira, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, segue dando o que falar. Campeão do mundo pela Seleção em 2002, Rivaldo criticou a postura da equipe de Dorival Júnior em campo.

O Brasil foi dominado pela Argentina do início ao fim e perdeu o clássico por 4 a 1, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Rivaldo afirmou que os jogadores se acomodaram após a vitória contra o Colômbia, por 2 a 1, com um gol de Vinicius Júnior no último lance. Ele ainda destacou que estaria com vergonha se estivesse no lugar dos jogadores.

"Foi uma atuação decepcionante. O time entrou em campo completamente desorganizado, sem criatividade, sem reação e dando muito espaço para a Argentina. Faltou intensidade e atitude para decidir, o time não conseguiu criar muito no segundo tempo", apontou, em entrevista à Betfair.