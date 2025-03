'Rei' das assistências, Memphis busca faro artilheiro para marcar 1º gol em clássicos pelo Corinthians

Até o momento, o holandês disputou sete jogos contra os principais rivais do Alvinegro. O camisa 10 entrou em campo três vezes contra o Palmeiras, duas vezes contra o Santos, e duas contra o São Paulo. Neste recorte, foram quatro assistências, mas nenhum gol.

Memphis foi anunciado pelo Corinthians no dia 9 de setembro do ano passado. 20 dias depois, fez sua estreia em clássicos em um Majestoso. Ainda em processo de adaptação, o jogador disputou 30 minutos contra o São Paulo, mas não teve uma grande atuação.

Cinco jogos depois, o holandês viveu a experiência de seu primeiro Derby no Campeonato Brasileiro. Ele foi titular e atuou por cerca de 65 minutos, até que foi substituído. A Fiel Torcida não viu a estrela do craque brilhar no clássico, mas saiu extasiada com a vitória por 2 a 0 na Arena.

Na atual temporada, Memphis já alcançou a marca de cinco clássicos - todos pelo Paulistão. O primeiro do ano foi um Majestoso. O desempenho coletivo do Timão deixou a desejar e a equipe corintiana foi derrotada por 3 a 1 no Morumbis. Esse foi o primeiro clássico em que o holandês completou os 90 minutos.

Foi a partir daí que o camisa 10 se transformou em garçom e passou a ser destaque em assistências nos clássicos. No Derby da fase de grupos, no Allianz Parque, Memphis enfiou bola para Yuri Alberto e o centroavante não desperdiçou o passe do companheiro.

Já nos dois clássicos alvinegros contra o Santos - um pela primeira fase e outro pela semifinal -, o atleta ajudou Yuri a se consagrar novamente e assistiu dois gols do camisa 9. O cenário se repetiu mais uma vez no último Derby, com a dupla decidindo.