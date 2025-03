Raniele prega cautela com vantagem na final do Paulista e pede "solidez defensiva" ao Corinthians

? Corinthians (@Corinthians) March 25, 2025

"Com o exemplo do primeiro jogo, vimos como é importante nosso time todo defender bem. Até no empate (fase de grupos), foi uma roubada de bola do Memphis lá na frente (lance do gol). A partir do momento que a gente tem essa postura agressiva e defende desde lá do ataque, conseguimos ter mais tranquilidade na defesa. Se o time todo entrar comprometido, algo que eu tenho certeza vai entrar, vamos fazer um bom jogo, ter uma boa solidez defensiva e conseguiremos vencer para sair campeões", comentou.

O camisa 14 do Corinthians ainda valorizou o bom momento do setor defensivo. A defesa alvinegra iniciou a temporada com certa instabilidade, mas passou por uma melhora recente e não foi vazada nas últimas duas partidas, incluindo no Derby.

"Tivemos uma fase do próprio Paulista e da Libertadores que acabamos tomando bastante gols. Corrigimos isso e, graças a Deus, estamos em uma boa sequência sem tomar gols. Espero que a gente possa manter isso, sabemos o quão importante é para esse segundo jogo não tomar gols. Se não tomar gol, seremos campeões. Espero que a gente consiga manter essa solidez defensiva, e que nosso ataque continue nessa boa fase. Que os atacantes possam nos ajudar bastante para que a gente saia vencedor nesse segundo jogo", finalizou o volante.

Raniele tem sido peça importante do Corinthians na atual temporada. O volante recuperou a confiança e foi titular em 11 das 19 partidas do Timão no ano - precisou ficar fora de alguns jogos por uma lesão na coxa direita. O atleta, inclusive, teve grande atuação no clássico contra o Palmeiras.

Com Raniele vivendo bom momento, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira com um único objetivo: findar um jejum de seis anos sem conquistar um título e, ainda, impedir o tetracampeonato do rival. A última taça do Timão foi em 2019, quando levantou justamente o Estadual.