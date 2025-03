Problema em avião com Ríos e Romero tem falha e atrasa chegada de atletas de Palmeiras e Corinthians

A Gazeta Esportiva apurou que não houve pânico na situação e que, no momento do pouso, os integrantes do voo nem sabiam o que estava acontecendo. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Coringão e confirmada pela reportagem com fontes nos dois clubes.

Palmeiras e Corinthians têm treinos marcados para a tarde desta quarta-feira. A chegada de Ríos e Romero a São Paulo era prevista para a manhã de hoje, mas a dupla chegará mais tarde. Assim, ambos devem se reapresentar direto nos respectivos Centro de Treinamentos para fechar a preparação para o Derby.

O segundo jogo da final está marcado para esta quinta-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão defende a vantagem de 1 a 0 construída na partida de ida, no Allianz Parque.