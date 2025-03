Palmeiras treina com Weverton, Piquerez, Martínez, Estêvão e Facundo; Ríos faz regenerativo

O Palmeiras finalizou na tarde desta quarta-feira a preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira ganhou os reforços dos convocados, que retornaram ao clube em voo fretado pelo clube após os jogos das Eliminatórias, na última terça-feira.

Após servirem suas seleções, na data Fifa, Weverton, Estêvão, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez treinaram normalmente com o grupo. Os quatro primeiros nem sequer atuaram pelas seleções do Brasil e Uruguai. Enquanto o último atuou por 41 minutos no jogo da 14ª rodada.

O meio-campista Richard Ríos, que atuou em tempo integral nos dois jogos da Colômbia, fez regenerativo tanto no voo fretado com um fisioterapeuta do clube quanto em sua chegada ao CT. O atleta chegou ao clube pouco depois do previsto devido a um problema no voo que o trouxe até São Paulo.