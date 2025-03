Palmeiras inaugura novo setor para torcida no Allianz Parque em jogo contra o Botafogo; veja detalhes

O duelo entre Palmeiras e Botafogo pela estreia do Campeonato Brasileiro terá uma novidade para a torcida do Palmeiras. O Verdão irá inaugurar um novo setor, localizado abaixo do Gol Norte: o setor Geral Norte. A partida está marcada para acontecer neste domingo, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Além de ampliar a capacidade da casa alviverde, o novo setor terá ingressos com preços inferiores aos cobrados para os demais espaços da arena. Neste setor, os torcedores assistirão de pé aos jogos.

O novo espaço tem capacidade para cerca de 750 torcedores, que vão acessá-lo pelo portão B, localizado na Avenida Francisco Matarazzo. A possibilidade de ampliação do estádio neste setor estava previsto no acordo feito entre Palmeiras e WTorre, no último ano.