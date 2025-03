Palmeiras ganha do Internacional e conquista segunda vitória no Brasileiro sub-20

O Palmeiras abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Riquelme recebeu na esquerda do ataque, invadiu a área e cruzou para o meio. Ao tentar afastar o perigo, o jogador do Internacional mandou a bola contra o próprio gol e marcou o primeiro do Verdão.

O time alviverde, contudo, mal conseguiu comemorar o gol. Quatro minutos depois, aos 39, Allex ganhou divida com a defesa do Palmeiras no meio de campo e disparou. Cara a cara com o goleiro, o camisa 10 do Colorado rolou para Kauan Alves que, com o gol aberto, deixou tudo igual.

O time mandante voltou melhor do intervalo e chegou ao segundo gol aos nove da etapa final. Erick Belé recebeu no lado direito, pedalou para cima da marcação, chegou na linha de fundo e cruzou para Riquelme, dentro da pequena área, balançar as redes da equipe gaúcha.