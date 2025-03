Palmeiras bate o América-MG fora de casa e vence a primeira no Brasileiro feminino

O Palmeiras venceu seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro feminino nesta quarta-feira. Na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Verdão bateu o América-MG por 2 a 1, com gols de Isadora e Amanda Gutierres, em duelo válido pela segunda rodada da competição. Pimenta descontou para o time mineiro.

Após empatar com o Red Bull Bragantino na primeira rodada, as palestrinas conquistaram os três pontos e subiram para a liderança do torneio, com quatro. O América-MG segue sem vencer e ocupa a 11ª posição, com uma unidade.

A equipe alviverde volta a campo neste sábado, contra o Grêmio, pela terceira rodada do Brasileiro. Já o Coelho joga dois dias depois, na segunda-feira, contra o Bahia, pela mesma competição.