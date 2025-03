Palmeiras anuncia patrocinador máster para o sub-20; marca estampará costas do profissional

Até o último ano, o patrocinador máster do Verdão era a Crefisa, mesma empresa que a do time masculino principal. Para esta temporada, o Alviverde acertou com a Sportingbet, que, por lei. não pode ter as marcas divulgadas em torneios de base.

Dessa forma, durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, as Crias da Academia jogaram com a camisa com a marca do Avanti no lugar do máster. Enquanto na Libertadores teve a camisa "limpa" nesse local. Além da Fictor, outros patrocinadores do Palmeiras são a Sil, nas mangas, e Uniasselvi, no shorts.