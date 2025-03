Neymar não treina com elenco mais uma vez e deve desfalcar Santos na estreia do Brasileirão

O Santos não deve contar com Neymar na estreia do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o atacante não treinou com o elenco nesta quarta-feira.

O camisa 10 ainda se recupera de um edema na região posterior da coxa esquerda. No fim de semana, o astro afirmou que está se sentindo bem e sem dores, mas, pela avaliação do departamento médico do Peixe, ele ainda não tem condições de jogar.

A contusão tirou Neymar da semifinal do Campeonato Paulista e também fez com o craque fosse cortado da Seleção Brasileira. A última partida do astro foi dia 2 de março, quando marcou um gol na vitória de 2 a o sobre o Red Bull Bragantino, pelo Estadual.