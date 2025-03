Messi parabeniza Argentina após vitórias sobre Brasil e Uruguai, e alfineta: "Falando com futebol"

Lionel Messi usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para parabenizar a Seleção da Argentina pelas vitórias sobre Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O craque ainda provocou Raphinha, por conta da declaração polêmica do brasileiro antes do jogo.

"Dentro, fora, onde for com esta seleção. Sempre falando com futebol. Parabéns pelo jogão que fizeram ontem à noite e também pela vitória contra o Uruguai", escreveu Lionel Messi em sua conta oficial no Instagram.