Martínez, Ferraresi e Savarino são destaques em vitória da Venezuela

Três jogadores que atuam no futebol brasileiro tiveram participação importante na vitória da Venezuela sobre o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O volante José Martínez (Corinthians), o zagueiro Nahuel Ferraresi (São Paulo) e o meia Jefferson Savarino (Botafogo) foram destaques dos venezuelanos no duelo desta terça-feira.

O corintiano Martínez dominou o meio-campo no confronto. Segundo dados da SofaScore, o volante liderou sua equipe em desarmes (quatro) e interceptações (duas).

Já o são-paulino Nahuel Ferraresi comandou a defesa venezuelana. Ele foi o melhor em ações defensivas, cortes e chutes bloqueados.