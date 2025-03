Luiz Gustavo vive expectativa de estrear oficialmente em 2025 após fratura

Luiz Gustavo vive a expectativa de, enfim, fazer sua estreia oficial em 2025. Após fraturar um dedo do pé esquerdo na pré-temporada do São Paulo, em Orlando, nos EUA, o volante pode pintar como novidade no duelo do próximo sábado, contra o Sport, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Luiz Gustavo sofreu a fratura em questão no confronto com o Cruzeiro, que terminou empatado em 1 a 1, no Inter&Co Stadium, em Orlando. A ausência do experiente volante, contudo, foi menos sentida pelo fato de Pablo Maia, desfalque durante boa parte de 2024, ter se recuperado de lesão e recuperado seu posto de titular da equipe.

Fato é que Pablo Maia voltou a sofrer um grave problema físico neste início de ano, tendo de ser submetido a uma cirurgia para reparar o ligamento do tornozelo direito, torcido na vitória por 3 a 1 sobre o São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O volante deve retornar aos gramados somente no segundo semestre.