Luan é reintegrado no São Paulo e vive a expectativa de voltar a jogar

A quarta-feira de trabalho do São Paulo contou com uma grande novidade. O volante Luan foi reintegrado ao elenco após passar um período treinando em horários alternativos no CT da Barra Funda. O jogador revelado em Cotia participou de atividades físicas ao lado de seus companheiros.

Inicialmente fora dos planos do técnico Luis Zubeldía, Luan retornou de empréstimo do Vitória e vinha treinando separadamente do grupo tricolor para manter sua forma física, assim como Liziero.

Durante esse tempo Luan chegou a fazer postagens indicando estar passando por um momento difícil e vinha recebendo suporte de profissionais de dentro e fora do São Paulo.