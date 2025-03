Loide Augusto diz que as táticas de Carille se assemelham às da Europa

O atacante Loide Augusto foi apresentado oficialmente, nesta quarta-feira, como novo jogador do Vasco. Vindo do Alanyaspor, o angolano concedeu entrevista coletiva e foi perguntado sobre sua adaptação ao Brasil, como clima e ao esquema da equipe.

"Meus primeiros dias me cansei muito devido ao clima. Tive algumas semanas para entender o que o técnico quer e no que eu posso ajudar como jogador. Taticamente, não é muito diferente do que se pede na Europa. Corrida de frente, no espaço, para ficar com a bola. O mais difícil será o clima. O resto, com o tempo, vai acontecer", afirmou.

Loide já realizou sua estreia pelo Cruzmaltino e já completou três partidas com o clube, ainda sem participações em gols.