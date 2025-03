Líder Minas supera Caxias do Sul com facilidade e amplia sequência de vitórias no NBB

Nesta quarta-feira, o Minas duelou com o Caxias do Sul na Arena Minas Tênis Clube, pelo NBB, e venceu por 88 a 70.

Com o resultado, o Minas, líder do torneio, ampliou sua sequência de triunfos para cinco jogos na competição. A última derrota foi para o Corinthians, em fevereiro. Assim, alcançou 50 pontos e 85,2% de aproveitamento. Do outro lado, o Caxias do Sul perdeu a boa sequência de três vitórias e viu o aproveitamento abaixar. Agora o time se encontra com 35,7% e 38 pontos, em 15º.

O Minas retorna às quadras neste sábado, contra o União Corinthians, novamente na Arena Minas Tênis Clube, pelo NBB. Desta vez o jogo acontece às 18h (de Brasília). No mesmo dia, horário e competição, o Caxias duela com o Bauru, no Ginásio Panela de Pressão.