Já classificado, Sport perde do Altos em casa pela Copa do Nordeste; Vitória empata com o Moto Club

O Sport perdeu do Altos, do Piauí, por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. O gol do triunfo foi marcado por Jonathan.

Já classificado às quartas de final da competição, o Leão da Barra concluiu sua participação no Grupo A na segunda posição, com 12 pontos. Mesmo com a vitória, o Altos não conseguiu avançar à fase de mata-mata. A equipe encerrou em sexto lugar, com nove unidades.

O Sport volta a campo neste sábado, contra o São Paulo, pela primeira rodada da Série A do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília), no MorumBIS. O Altos, por sua vez, enfrenta o Maranhão, no Estádio Nhozinho Santos, no dia 12 de abril, em duelo válido pela Série D.