Já classificado, Fortaleza perde do CRB e encerra fase de grupos da Copa do Nordeste na quarta posição

Nesta quarta-feira, pela sétima e última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste, o Fortaleza recebeu o CRB na Arena Castelão e perdeu por 1 a 0. O gol foi marcado por Anselmo Ramon.

Com o resultado negativo, o Leão do Pici, que já entrou em campo classificado, ficou com os mesmos nove pontos e avançou às quartas de final como quarto colocado. Já o CRB, apesar da vitória, terminou em quinto, com a mesma quantidade de pontos do Fortaleza, mas com menos triunfos. Assim, está eliminado do torneio.

O Fortaleza retorna aos gramados neste sábado, contra o Fluminense, pela primeira rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Já o CRB encara a Chapecoense no sábado (5), às 16h, no Estádio Rei Pelé, pela estreia na Série B.