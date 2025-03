Internacional se posiciona sobre caso de racismo em partida sub-18 na Itália

Em nota oficial, o Colorado repudiou o ocorrido. Confira na íntegra.

"O Sport Club Internacional repudia veementemente o ato de racismo sofrido pelo atleta Kauã Barbosa na partida contra o Torino-ITA, válida pelas oitavas de final da Viareggio Cup Sub-18, realizada na região da Toscana, na Itália. Aos 45 minutos do primeiro tempo, um jogador adversário proferiu as palavras "mono" e "macaco" contra nosso atleta, além de fazer um gesto em referência à cor de sua pele, configurando uma inaceitável injúria racial.

Diante da situação, Kauã Barbosa acabou revidando e foi expulso. De imediato, relatou o ocorrido à comissão técnica, que informou à arbitragem. Em ato de protesto, diante da inércia do árbitro e do delegado da partida, a equipe decidiu retirar os jogadores de campo, o que resultou na paralisação do jogo e na posterior eliminação do Inter do torneio. De ordem prática, tal decisão esportiva demonstra uma relativização do ato de injúria cometido.

O Sport Club Internacional reforça seu compromisso inegociável na luta contra o racismo e qualquer forma de discriminação. O clube prestará todo o apoio necessário ao atleta Kauã Barbosa e tomará as medidas cabíveis para que o caso seja devidamente apreciado e tratado pelas autoridades italianas.