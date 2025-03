Impeachment: Augusto sofre novo revés na Justiça com argumentos usados contra Romeu, mas promete recorrer

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, obteve mais uma derrota na Justiça na última sexta-feira. O mandatário, que tentou derrubar a reunião para votar a admissibilidade do processo de impeachment no Conselho Deliberativo do clube, no dia 20 de janeiro, e teve o pedido indeferido no Tribunal de Justiça, agora viu sua pretensão negada na 4ª Vara Cível do Tatuapé, onde tramitava o processo original em primeira instância.

Após o início da reunião que votou pela admissibilidade do impeachment e que acabou suspensa por acordo entre os Conselheiros em 20 de janeiro e que aguarda reabertura para finalização da votação, Augusto peticionou no processo alegando que o rito foi "mal conduzido" por Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, mas viu sua ação ser novamente rejeitada.

Após a tentativa frustrada de impedir o encontro no Parque São Jorge, Augusto Melo pediu ao juíz que analisava seu caso em 1ª instância para prosseguir com o processo, apresentando novos argumentos. O dirigente acredita que o processo de impeachment está contaminado pois, segundo ele, Romeu Tuma Júnior não o concedeu direto de defesa. O presidente chegou até mesmo a chamar Tuma de "ditador".