Fortaleza x CRB: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

O Fortaleza enfrenta o CRB, nesta quarta-feira, pela Copa do Nordeste. O confronto será às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

ONDE ASSISTIR: o jogo terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.

Os donos da casa entram em campo pressionados após a perda do título estadual. Além disso, o Fortaleza precisa da vitória para garantir uma das vagas do grupo A para as quartas de final.