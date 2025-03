Ex-jogador do Corinthians, Régis Pitbull é preso por agredir idoso em prédio

Ex-jogador do Corinthians, Vasco e da Ponte Preta, Régis Fernandes da Silva, conhecido como Régis Pitbull, de 48 anos, foi preso na última terça-feira em São Paulo por agredir o subsíndico do prédio em que vive, localizado em Pirituba, na Zona Oeste da capital paulista.

O ex-atleta foi acusado por José Amilton, de 69 anos, de agressão no elevador do prédio. O idoso registrou uma ocorrência contra Régis e apresentou três dentes quebrados.

"Eu desci e fui à portaria para pegar uma encomenda. Na volta, vi que o Régis estava no elevador. Não percebi se estava subindo ou descendo. Pensei: 'não vou pegar o elevador com ele'. Mas percebi que ele deu um chute grande na porta. Eu abri o elevador, ele olhou para minha cara, entrei no elevador e falei: 'Régis, não faça isso, acabamos de reformar o elevador, com um alto custo'. Ele me falou: 'Eu faço aqui o que quiser'. Depois dessa resposta, eu fiquei quieto. Na sequência, quando achei que ele ia sair, ele me deu uma cabeçada, fraturei três dentes, depois caiu o celular dele e ainda me deu socos", disse José em entrevista à TV Record.