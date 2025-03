Ex-Corinthians, Regis Pitbull é acusado de agredir idoso em prédio

Após esse contato inicial, aconteceram as agressões. "Ele me falou, eu faço aqui o que quiser. Depois dessa resposta, eu fiquei quieto. Na sequência, quando achei que ele ia sair, ele me deu cabeçada, fraturei três dentes, depois caiu o celular dele e ainda me deu socos", completou José Amilton.

Os problemas com Regis Pitbull têm sido frequentes no prédio. "Ele dá medo em todo mundo. Qualquer pessoa evita conversar, ele de madrugada faz barulho, sobe com bicicleta no elevador, o que é proibido, e ainda toma banho na piscina com roupas íntimas. É advertido, multado, mas não está nem aí. O apartamento dele está sem energia há dez anos. Ele já ameaçou funcionários também", completou.

A vítima da agressão acionou a polícia. Régis Pitbull foi encaminhado ao 33º DP, no bairro de Pirituba, para prestar esclarecimentos.