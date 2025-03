Ex-Corinthians, Paolo Guerrero critica arbitragem após derrota do Peru nas Eliminatórias

A revolta do experiente atacante envolve o país do árbitro Cristian Garay, que é chileno. O Chile tem a mesma pontuação que o Peru na tabela das Eliminatórias e, para Guerrero, a nacionalidade do juiz pode ter influenciado no resultado do jogo.

Garay assinalou um pênalti contra o Peru no fim da primeira etapa, para muita reclamação da seleção de Guerrero. A cobrança foi convertida pelo atacante venezuelano Salomón Rondón.

Com a derrota, o Peru ficou estagnado na nona colocação nas Eliminatórias, com dez pontos após 14 jogos. Por sua vez, o Chile empatou sem gols contra o Equador e é o lanterna da competição.