Em meio à polêmica, Augusto Melo pede para que corintianos não comprem com cambistas

Diante de uma fase complicada no que diz respeito a compra de ingressos para jogos do Corinthians, o presidente Augusto Melo emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira pedindo para que a torcida do Timão não compre entradas com cambistas.

"Todas as medidas estão sendo praticadas, contamos com o apoio de vocês para conseguirmos combater esse problema. Por favor, não compre ingressos de forma ilegal", disse Augusto Melo, em uma carta aberta no Instagram.