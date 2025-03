Em busca de virada, Abel pode alcançar feito inédito como técnico do Palmeiras

O Palmeiras visita o Corinthians nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Em busca da virada para ser campeão, o técnico Abel Ferreira pode alcançar feito inédito pelo clube palestrino.

Caso reverta o placar no Derby, Abel se tornará o primeiro treinador na história do Palmeiras a derrotar os três principais rivais do estado em finais do Estadual. O português foi campeão em cima de São Paulo, em 2022, e Santos, em 2024.

Quem mais chegou perto de conquistar o feito foi Oswaldo Brandão, que, entre 1959 e 1974, venceu Corinthians, Santos e São Paulo. No entanto, o jogo contra o Tricolor, apesar de ter colocado frente a frente os favoritos ao título, ocorreu em uma edição disputada por pontos corridos, na última rodada. Assim, não configurou como uma decisão.