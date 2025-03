Dono do PSG considera comprar clube espanhol, diz jornal

Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG e da Qatar Sports Investments, estaria considerando a compra de clube espanhol. De acordo com a Sky Sports, o mandatário do Catar vê com bons olhos a aquisição do Málaga, tradicional equipe da Espanha que atualmente se encontra na segunda divisão do país.

Ainda segundo as informações do portal britânico, o valor que Al Khelaifi teria que desembolsar para a compra do Málaga seria em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 616 milhões).