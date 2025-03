Diretor de marketing do Palmeiras diz que camisa atingiu R$ 270 milhões com novo patrocínio

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, o quarto patrocínio para a camisa. Trata-se do Grupo Fictor, empresa. Com mais essa parceria, o Alviverde chegou a um investimento de R$ 270 milhões. O acordo com a empresa de agronegócio tem duração de três anos, com opção de extensão para mais um e renderá, anualmente, ao clube R$ 30 milhões. Os valores foram revelados por Everaldo Coelho, terceiro vice-presidente e diretor de marketing do Verdão.

"Então, hoje, se olhar para o orçamento da camisa, já ultrapassamos o nosso limite. Algumas pessoas dizem 'a camisa tá bonita, não enche muito mais não para não virar um abadá'. Mas, ao mesmo tempo, tem valores, a gente tem muita procura por empresas buscando espaço na camisa", disse Everaldo Coelho.

"Claro que temos ainda poucos espaços para serem ocupados, estão em negociação, mas eu posso dizer assim: se a gente olhar o padrão hoje que todo mundo olha para a camisa, somando aí fixo, variável, material esportivo, nós estamos batendo hoje R$ 270 milhões. Para quem gosta de número, se a gente for por quatro anos, eu estou pensando na camisa que vale mais de 1 bilhão hoje. Do jeito que está", seguiu.