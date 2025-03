Goleiro da Argentina justifica embaixadinhas e brinca com 'veto' de Scaloni

O goleiro Dibu Martínez explicou as embaixadinhas durante a vitória da Argentina sobre a seleção brasileira, por 4 a 1, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"São coisas que às vezes faço no meu clube [Aston Villa]. A bola só subiu um pouco no ar. Sei que o treinador [Lionel Scaloni] não gosta muito desse tipo de coisa. Talvez, se eu fizesse mais três embaixadinhas, ele me tiraria. Ele é meio louco", disse Dibu Martínez em entrevista coletiva.

Aos 37 minutos do segundo tempo, quando a Argentina já vencia por 4 a 1, Otamendi recuou uma bola para Emiliano Martínez, que aproveitou para fazer três embaixadinhas. Enquanto a torcida ovacionou o goleiro, o técnico Lionel Scaloni desaprovou a atitude.