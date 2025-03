Derrota de João Fonseca no Miami Open é a partida de tênis mais vista na história da ESPN

A eliminação de João Fonseca na terceira rodada do Miami Open para o australiano Alex De Minaur, na noite desta segunda-feira, se tornou a partida de tênis mais assistida da história da ESPN. O duelo também foi o evento mais assistido da TV paga durante sua faixa de exibição.

A partida se encerrou com uma derrota de João Fonseca por 2 sets a 1 contra o australiano, que é 11º do ranking mundial, e liderou a TV por assinatura com um resultado 69% acima do segundo colocado. No segmento esportivo, o canal registrou números 71% superiores aos do principal concorrente no target Total de Domicílios.