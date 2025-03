Day Rodríguez celebra atuação individual e valoriza comportamento do Corinthians em goleada

O Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro feminino com uma grande vitória sobre o Real Brasília, no Bezerrão, em Brasília (DF). As Brabasa atropelaram as adversárias e aplicaram uma goleada de 8 a 2. Um dos grandes destaques do Alvinegro foi Day Rodríguez.

Contratada junto ao Grêmio no início da temporada, Day Rodríguez fez seu segundo jogo como titular do Corinthians na vitória da última segunda-feira. A camisa 31 do Timão foi peça importante na vitória: abriu caminho para o segundo gol e deu uma bela assistência para o oitavo.

No segundo tento corintiano, a venezuelana fez o cruzamento que levou à falha da goleira Camila Menezes e ao consequente gol de Andressa Alves. Já no oitavo e último gol da partida, a volante fez o giro, se livrou da marcação, e encontrou linda enfiada de bola para Robledo, que chutou forte e estufou a rede adversária.